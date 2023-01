Incrementar la sensación de seguridad

refuerzo El debate está en las calles compostelanas, después de los últimos sucesos: ¿necesita Santiago un refuerzo de la seguridad? ¿siguen siendo una ciudad segura? Sin duda lo es, al margen de hechos puntuales. Pero eso no debe desviarnos de un problema creciente, como bien denuncian los vecinos que lo sufren. La realidad es que la presencia policial en las calles es testimonial. Los ciudadanos no tenemos la sensación de que haya una seguridad percibida por esa presencia de agentes. Se trata de algo subjetivo, evidentemente, porque luego los datos están ahí y refuerzan el hecho de la seguridad real. Un amigo está pasando el fin de semana en León. La verdad es que está encantado con la limpieza de la ciudad, el orden y la vida que se percibe, con muy pocos locales comerciales vacíos, en contra de lo que pasa en la capital gallega. Pero sobre todo le llamó la atención la presencia de vehículos policiales, como en el de la imagen, por todas partes. En la mayoría ni siquiera hay un agente dentro o en las proximidades, pero esa seguridad percibida es muy alta, tal y como describe el testimonio de esta persona. Los vecinos del Ensanche llevan tiempo pidiendo que el grupo de gobierno socialista cumpla su promesa electoral de poner en marcha la Policía de Barrio, de la que nadie se sabe, y que cumpliría exactamente esa función. Los problemas de drogas o prostitución que denuncian esos residentes del Ensanche no se acabarían de golpe, pero seguro que lo tendrían algo más complicado, y al menos los vecinos sabrían a quién acudir. Veremos cuánto tardan en instaurarla.

Beatriz Castro. Periodista