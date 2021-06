Inditex, moda y recuperación

No sólo los analistas y expertos en inversiones ligadas a la Bolsa aguardan con el corazón en un puño cada presentación de resultados de Inditex. El líder de la moda global, uno de los mejores ejemplos de integración comercial de lo real, las tiendas, y lo virtual, el cibernegocio, se ha convertido en el termómetro ideal para medir tanto la confianza del consumidor, tan machada por esta maldita pandemia, como el nivel de la recuperación económica. De Pablo Isla, su presidente, sabemos bien que es uno de esos optimistas ilustrados, que busca pensar bien y acertar, pero siempre tras un arduo trabajo y con los pies en el suelo. Sus palabras a los analistas de este miércoles levantan el ánimo a cualquiera. Las cuentas del grupo muestran una “progresiva y fuerte recuperación” y el tráfico en las tiendas “se ha ido acelerando semana a semana”, mientras el negocio online sigue disparado. Según vaya avanzando el año se irán atemperando, porque la nueva normalidad, con permiso de las distintas olas, ya fue apareciendo y desapareciendo a mediados del pasado ejercicio, y no todo va a ser compararse con los marzo o abril del pasado confinamiento. El caso es que el coloso que es Zara y sus hermanas ya vende, en mayo y junio de este ejercicio, más que en los mismos meses de 2019. El último año sin COVID-19. ¿Milagro? No, es fruto de la labor de todas las personas que componen Inditex.