Inexorable desertización bancaria

como era previsible, el BBVA liquidó en muy pocos días la sucursal que tenía en el casco histórico de Santiago y no hizo caso alguno ni a los ruegos de las distintas fuerzas políticas con representación municipal, que ingenuamente pensaron que lograrían enternecer a los mandamases de la entidad financiera, ni, por supuesto, a los numerosos vecinos y negocios afectados por un cierre que les complicará mucho la vida a la hora de realizar cualquier tipo de transacción bancaria. Esta liquidación tajante y meteórica, sin atender a ninguna razón, viene a demostrar lo que ya todos sabíamos -la nula empatía de los modernos macrobancos con la población y su nulo compromiso de servicio social-, pero lo peor es el panorama que se avecina si muchas entidades sigue adelante con su plan de cerrar cientos de oficinas y de cajeros automáticos. La pregunta clave es: si un banco con tanto poder como el BBVA decide cerrar una sucursal radicada en una calle tan emblemática como la rúa do Vilar, en una ciudad que es patrimonio de la humanidad y recibe cada año a muchos cientos de turistas, ¿qué se puede esperar sobre la actuación de esta y de otras entidades en entornos poco poblados y alejados de las grandes ciudades? ¿Quién prestará servicio a los vecinos del rural y de la llamada España vaciada? ¿Cuántos kilómetros deberá recorrer cualquier paisano para sacar dinero de un cajero automático? ¿Quién atenderá a las personas mayores que no se apañan con la banca electrónica? ¿Los jubilados y comerciantes de las zonas que dejen de tener servicios bancarios estarán condenados a guardar de nuevo su dinero debajo del colchón? Las respuestas las iremos encontrando mientras avanza, rápida e inexorable, la desertización, pero todos deberíamos tener claro que las entidades financieras no van a echar el freno por mucho que manifestemos nuestro cabreo supino por su proceder. Y quien piense lo contrario es porque vive en los mundos de Yupi.