Isabel Dobarro, el rostro musical de la auténtica excelencia

si a la excelencia se le puede poner cara, esa no puede ser otra que la de Isabel Dobarro, una compostelana de apenas 30 años que se podría decir que lo ha hecho todo en el mundo de la música pero que no deja de trabajar, estudiar e investigar. Esta reconocida pianista se formó en el Real Conservatorio de Madrid, tiene un máster en la New York University y un preciado certificado en Relaciones Internacionales por Harvard. Su formación le permite mostrar todo su potencial como concertista de piano e investigadora musical recuperando obras y trabajos de compositoras que quedaron en el olvido. Estos, sin duda, y muchos otros argumentos son los que llevaron a Executivas de Galicia a concederle su principal galardón, un premio que se suma a los muchos reconocimientos que ya atesora a pesar de su corta edad. ¡Enhorabuena!