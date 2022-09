La dura realidad de la vivienda en la capital gallega

URGENCIAS Llevamos años hablando del problema de la vivienda en las ciudades gallegas, y muy especialmente en el caso de Santiago. Las circunstancias de la capital siempre fueron un tanto diferentes, condicionadas entre otros motivos por la elevada presencia de estudiantes que reclaman un refugio. El peso del turismo, y la implantación de muchos pisos dedicados a este fin, no ha mitigado precisamente el problema. Si la vivienda es un derecho constitucional básico, parece poco razonable que durante años no se haya buscado una solución real. Estamos hablando de un municipio enorme en superficie, con todas las posibilidades teóricas del mundo. Pero desde que, hace ya varias décadas, expulsamos a muchos compostelanos a municipios limítrofes por el precio desorbitado de los pisos la situación no ha dejado de ir a peor. Quienes buscan una vivienda de alquiler tienen que rezarle a todos los santos conocidos para que les toque la lotería de encontrar una. Y luego quedará el pequeño detalle de poder afrontar el pago, porque solo en el último año el precio se ha incrementado por encima del 17 por ciento. Vamos, igualito que los sueldos. Que nuestros dirigentes, quienes tienen mando en plaza para paliar esta situación, no hayan tomado decisiones efectivas es un drama para muchas familias. Y lo peor es que nada indica que vaya a mejorar. De aquellos supuestos enjambres de grúas que veía un alcalde compostelano hace ya muchos años hemos pasado a un desierto de obras, o casi. Algo habrá que innovar para que el ladrillo vuelva a ser protagonista en la capital.