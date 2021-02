La grotesca barrila de los negacionistas

EN ESPAÑA, ese país que algunos irresponsables con cargos gubernamentales definen como una democracia imperfecta, cualquier hijo de vecino tiene todo el derecho del mundo a opinar y actuar como le venga en gana siempre que con dichas acciones no ponga en peligro la seguridad de los demás. Por eso hasta los llamados negacionistas del COVID tienen vía libre para proclamar a los cuatro vientos sus absurdas teorías sobre la magnificación interesada de los efectos del virus e incluso obtienen permiso para manifestarse en plena calle en contra de la imposición del uso de mascarillas, como ocurrió el pasado sábado en Santiago. Lo que no puede permitir un país como España es que cuatro gatos con ideas grotescas puedan hacer de su capa un sayo y actuar como si tuviesen el monopolio de la verdad. Por eso produce mucha tranquilidad comprobar cómo ha actuado la dirección del colegio compostelano La Salle, con Jesús Martín a la cabeza, en torno al caso de una polémica profesora negacionista que el sábado acudió a la citada manifestación sin mascarilla. Como bien afirma el responsable colegial, la actuación de dicha docente se enmarca dentro del derecho a la libertad de opinión, pero la cuestión es que no llevaba puesto el protector buconasal y por lo tanto supone un peligro a la hora de contagiar a unos alumnos y profesores que no tienen por qué asumir las conductas irresponsables de quienes creen estar por encima del bien y del mal. Ahora la docente, como le exigió el centro, ha vuelto al ruedo escolar tras presentar una PCR negativa, pero eso no es excusa para que pueda hacer lo que le venga en gana. Es decir, deberá dar clase con mascarilla y velar para que sus alumnos cumplan las normas antiCOVID. Y ahí tienen que entrar de lleno los inspectores de Educación, como en teoría harán hoy mismo. Esperamos noticias al respecto.

BEATRIZ CASTRO/Periodista