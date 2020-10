acuerdo. Si el crédito de los políticos en España cotiza hoy en valores más bajos que nunca es en gran parte por presentarse ante los electores más como un problema que como un vehículo para hallar soluciones. Al vecino de a pie, que no tiene obligación de seguir a diario las noticias, ni mucho menos estar al tanto de las estrategias de los partidos para conservar o acceder al poder, lo que le interesa del Congreso son las respuestas a sus preocupaciones y no los interrogantes que le compliquen la vida. Por eso, mientras en Madrid están más pendientes de la pelea PSOE-PP-Podemos por renovar el CGPJ o la moción de censura de Vox, es bueno poner en valor el ejemplo que ayer dio el Parlamento de Galicia. Lejos del espectáculo y del clima crispado que habitualmente se respira en la Carrera de San Jerónimo, en el Pazo do Hórreo sí son capaces de llegar a acuerdos en temas importantes como la hoja de ruta a seguir en la comisión de reactivación económica social y cultural. Un grado de consenso que ojalá pueda mantenerse pues se trata de un instrumento que tiene como finalidad proteger a la ciudadanía frente a la crisis y promover el progreso. Sentadas las bases, los grupos deben llevar a cabo un trabajo riguroso y eficaz con resultados tangibles, disipando cualquier duda sobre un paripé del que sacar tajada. Esa será la mejor política para reivindicarse.