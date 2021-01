Llegó la hora del gesto del consenso

debate No hay año que los grupos parlamentarios en el pazo do Hórreo sean capaces de ponerse de acuerdo para consensuar, al menos, parte de las cuentas con las que Galicia debe encarar el ejercicio. Ayer, tampoco fue la excepción en el momento de la votación, pese a que la situación es inédita y la comunidad autónoma, igual que España, Europa y el resto de mundo, sufre una pandemia de dimensiones históricas que marcará un antes y un después en la economía y la salud pública. Con más de 1.630 fallecidos ya en Galicia e inmersos en la excepcionalidad extrema en ámbitos como la hostelería, comercio, universidad, los desplazamientos o las relaciones sociales, el escenario parecía ideal para romper tópicos y remar todos en la misma dirección. Pero el clima que se vive en el Parlamento no es único y se puede extrapolar a todos los ámbitos de la política. De hecho, la reunión celebrada el lunes entre representantes de la Xunta, las diputaciones y los ayuntamientos para activar un paquete de ayudas urgentes a la hostelería acabó sin acuerdo y el sector sigue esperando la materialización de un compromiso que alivie su drama. Hoy, estos negociadores volverán a verse las caras. Un paseo por las calles de cualquier ciudad y los goteos de noticias que hablan de cierres deberían de hacerles reflexionar. Todos los ojos estarán pendientes y la sociedad aguarda un gesto serio.