Los mejores servicios de Cardio y Neurología del panorama nacional

EXELENCIA Acaban de ser reconocidos nuevamente los servicios de Cardiología y Neurología del área Sanitaria de Santiago y Barbanza como los mejores de España en la XVII edición de los prestigiosos premios Best in Class (BIC), en la que aspectos como la calidad asistencial, la innovación y la atención al enfermo de los trabajadores fueron puntos clave para la condecoración. No cabe duda que se trata del resultado del excelente trabajo que llevan a cabo desde Compostela los servicios que dirigen con total magisterio los doctores José Ramón González Juanatey y José María Prieto. Además, el CHUS fue considerado uno de los cinco mejores hospitales de España de Alta Complejidad, mientras que cuenta con nueve servicios o unidades considerados también entre los cinco mejores en el campo nacional. Enhorabuena a todo el equipo.