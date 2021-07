Máis dunha década axudando a espallar a cultura do traxe galego

aínda que as restricións impostas pola pandemia vaian impedir o tradicional desfile, hoxe celebrarase igualmente o Día do Traxe Galego en Compostela. A presidenta da Asociación Traxe Galego, Pilar Astray, ostenta o cargo desde hai cinco anos, pero leva máis dunha década na entidade axudando a espallar a cultura, que non deixa de ser o que conforma a nosa identidade como pobo. Tamén o fai cos máis novos a través das clases e obradoiros organizados pola asociación, que logran transmitir esa sabedoría ás xeracións vindeiras. Nun día coma o de hoxe cómpre recoñecer esa labor a Pilar Astray e felicitala, porque a asociación suple unha función que, de non ser por ela, quedaría baleira. Este martes, todos aqueles que queiran aportar o seu gran de area á causa poden –e deben– coller o traxe do armario e lucilo polas rúas de Santiago.