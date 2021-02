Más probreza y conflictos sociales

LAS OTRAS PANDEMIAS. De un tiempo a esta parte no hay día en el que no llegue a los medios de comunicación un estudio que refleje las consecuencias de los problemas no sanitarios que está provocando este coronavirus. Y cada jornada se multiplican las llamadas con peticiones de ayuda por parte de ciudadanos desesperados ante la situación que padecen. El último de los informes alerta de que la obsesión por frenar el COVID está acelerando la pobreza en nuestro país; es más, revela que un 36,2 % de los trabajadores tienen un sueldo insuficiente que se está viendo mermado, todavía más, por los recortes de esta pandemia. Galicia no es una excepción; más bien al contrario, figura entre las cinco comunidades donde más bajaron los salarios, sobre todos aquellos que apenas superan el mínimo legal. Denuncian los autores de este completo informe (investigadores de las universidades Complutense de Madrid y la británica Oxford) que tras dos meses de cierres y diez de confinamientos parciales la situación es trágica con un aumento de la pobreza de once puntos. Poco se puede añadir. Algunos responsables, políticos, empresariales y sociales, deberían tomar buena nota ante una situación que puede avivar los conflictos sociales. No es una broma y ya lo advirtió John Fitzgerald Kennedy: “Si una sociedad libre no puede ayudar a sus muchos pobres, tampoco podrá salvar a sus pocos ricos”.