Mercado de Amio y sueños muy poco realistas

los vecinos de Santiago que ya peinan algunas o muchas canas recordarán a la perfección, porque solo ha pasado un cuarto de siglo, la gran movida que se montó en la ciudad cuando nuestros representantes públicos anunciaron la construcción del mercado de ganado de Amio. Dicho complejo, dijeron, supondría para Compostela entrar en el circuito de las grandes ferias de todo tipo a nivel nacional e internacional y no habría semana o mes en los que expositores de gran calado no se diesen cita en el complejo para promocionar y vender sus productos. La fórmula para lograrlo parecía milagrosa. Un día a la semana, el espacio del enorme recinto se reservaría para la realización de transacciones ganaderas y el resto del tiempo las naves se llenarían de stands de todo tipo tras ser perfumadas mediante vanguardistas técnicas de limpieza. La cosa, es cierto, no comenzó del todo mal y el complejo acogió, además de vacas, algunas ferias relacionadas con el sector inmobiliario o de la jardinería. Incluso se anunció la celebración de un inmenso bazar semanal, tipo outlet, que un fue un rotundo fracaso. ¿Por qué ocurrió todo esto? Porque los potenciales clientes interesados comprobaron muy pronto que el olor a vaca no se iba así como así y que el glamur escaseaba en el interior de unas naves más bien feotas. Total, que aquel sueño con ramificaciones internacionales se esfumó muy pronto y Amio volvió a acoger tan solo el mercado de ganado y alguna que otra feria de coches. Seguramente ahora ha llegado el momento de recuperar parte de aquel sueño. Pero tendrá que ser más realista o pronto degenerará, otra vez, en pesadilla.