Moda ‘enjambre’ en la pasarela del Hórreo

EN SANTIAGO aún tendremos que esperar varios años para ver terminado el proyecto de la estación intermodal, más que nada porque la obra más importante, consistente en construir toda la infraestructura relacionada con la terminal ferroviaria, está todavía en pañales... y ya se sabe que las cosas de palacio siempre van muy despacio. En torno a lo que se ha hecho hasta el momento, opiniones habrá para todos los gustos, pero es un hecho que se han cometido errores muy notorios que no han pasado desapercibidos para la población en general. Así, hace unos días aparecieron plantadas en la calle del Hórreo, casi de la noche a la mañana, unas peculiares escaleras que no figuraban en ningún proyecto y que servirán, aseguran las administraciones que de una forma provisional, para permitir el acceso a la pasarela elevada que enlaza el Ensanche con Pontepedriña. No es cuestión de montar un drama en torno a esas inesperadas escaleras, pero resulta cuanto menos chocante tanto lo mal que se ha resuelto el acceso al puente peatonal como el confusionismo que reina sobre la forma en que se solucionará el problema. ¿Se levantará la rúa del Hórreo para que todo quede al mismo nivel, como dejó entrever el alcalde en una reciente intervención, o será el acceso frontal de la propia pasarela el que sufrirá variaciones con el fin de evitar el escalón? ¿A quién le corresponde acometer esa actuación, a la Xunta o al Ayuntamiento? Se supone que pronto lo sabremos y que el resultado será satisfactorio. Lo que ya no parece tener solución es la fealdad –aunque para esto también hay opiniones– de la propia pasarela, cuyos laterales han sido protegidos por una especie de malla amarillenta cuya estética parece manifiestamente mejorable. ¿Será que la moda enjambre hace furor en arquitectura y no nos hemos enterado?

BEATRIZ CASTRO/Periodista