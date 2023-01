EL ÉXITO COSECHADO POR LA USC con su plan de ahorro energético debería ser exportado por todas las administraciones públicas y también, por qué no, por las instituciones privadas. La Universidad compostelana nos demuestra que con sentidiño y una política bien diseñada es posible reducir considerablemente el gasto en energía y contribuir a la lucha contra el cambio climático y a la descarbonización. Pero es que, además, la USC ha conseguido rebajar la factura de la luz, el gas y el gasóleo en nada menos que medio millón de euros en apenas cuatro meses, con medidas tan sencillas como evitar que los ordenadores o las bombillas queden encendidas en las horas muertas o llevando un control riguroso de la temperatura y humedad de las instalaciones para no disparar el funcionamiento del aire acondicionado u otro tipo de climatizadores. Además, aunque pudiera parecer drástica, también adoptó la decisión de cerrar algunos edificios administrativos en el turno de tarde, una medida que en absoluto mermó la actividad de la institución, que supo adaptarse al nuevo contexto. Por su parte, el rector, Antonio López, lo tiene claro e incide en que estas restricciones no se tratan de un capricho sino de una necesidad, una iniciativa que ya no solo beneficia a la institución académica sino a toda la sociedad y al medioambiente. Lo cierto es que todos deberíamos tratar de copiar un poco de la política, también en nuestros hogares, puesto que con el granito de arena de cada uno podemos ayudar a vivir en un mundo mejor. No cuesta tanto apagar las luces cuando no son necesarias; ni tampoco moderarse en el uso de la calefacción o el aire acondicionado cuando no aprieta el frío o el calor. Se trata de no gastar por gastar. Tengamos en cuenta que con el precio actual de los combustibles nos podríamos ahorrar unos cuantos euros. Como ya lo ha conseguido la Universidad de Santiago.