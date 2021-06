No lo piense dos veces, santidad: venga a Santiago

EL MISMO DÍA QUE LO ELIGIERON PAPA Jorge Mario Bergoglio, hasta entonces arzobispo de Buenos Aires, se asomó a la logia de San Pedro para bendecir a la Ciudad Eterna y al mundo, en el transcurso de una ceremonia de presentación en la que el prelado porteño no dudó en bromear sobre su procedencia: “Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo (al nuevo sumo pontífice) casi al fin del mundo...pero estamos aquí”, dijo con cierto tono irónico. Seguro que a no pocos gallegos que en ese momento se encontraban delante del televisor lo primero que se les vino a la cabeza no fue la Argentina, sino otro Finis Terrae, el que así bautizaron los romanos hace dos mil años en la Costa da Morte, el mismo donde tantos peregrinos llegados de los rincones más recónditos del planeta queman sus ropas después de abrazar al Apóstol Santiago en su Catedral compostelana. Sobre este aspecto, y otros muchos del fenómeno jacobeo, como la trascendencia internacional del Año Santo, hablarán hoy a Francisco el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; y el arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, en el discurrir de una audiencia privada en el Vaticano. Ambos avanzaron que agradecerán al vicario de Cristo la prórroga del jubileo hasta finales de 2022 y también que le darán a conocer los planes que tanto la Iglesia gallega como la administración autonómica manejan para potenciar el fenómeno de las peregrinaciones en este contexto tan especial marcado por la pandemia. Y también confiamos en que le incidirán, con la sutileza que establecen los rigurosos protocolos de la Curia romana, en la bendición de un viaje apostólico a España, con parada obligada en Galicia, concretamente, en la ciudad del Apóstol. No se lo piense dos veces, santo padre, venga a conocer a los gallegos. Le recibiremos con los brazos abiertos.

BEATRIZ CASTRO / Periodista