No me chilles que no te veo

¿CRISIS CERRADA? Goretti Sanmartín suele aplicar el sentido común a todo lo que dice. Gustará más o menos, estaremos o no de acuerdo con lo que representa su política, que para eso hay opciones y cada uno es dueño de timonear hacia donde quiera en el arco político. Pero pocos le discuten a la portavoz del BNG esa sensatez dialéctica. Y ayer inoculó una dosis de cordura para cuestionar el supuesto cierre de la crisis de gobierno dentro del grupo socialista. La salida de Javier Fernández estaba cantada desde hacía mucho. Puede que no se supieran los tiempos, pero que no iba a repetir en las listas era más previsible que mis dificultades para llegar a fin de mes. Goretti expresó con palabras lo que los mentideros repetían en conversaciones de bar bien documentadas. Si fue o no una estrategia, lo de enseñarle la puerta de salida, ya es otra discusión. Pero no deja de ser preocupante que el machaque de la oposición se centre desde hace tiempo en que tenemos un gobierno agotado, como repitió ayer la portavoz nacionalista. Que ejecuta una porción mínima de la tarta presupuestaria y que paga más tarde que nadie sus deudas.

Como en la vieja película de humor grueso, en el grupo socialista unos se gritan y otros no parecen verse. En todos los gobiernos hay parcelas, compartimentos estancos que no se comunican todo lo bien que debieran. Pero eso, llevado a cierto grado, supone un problema evidente. A seis meses de las elecciones dejar una herida abierta puede infectar todo el organismo, que no está ya para muchas alegrías si nos fijamos en las últimas encuestas que comienzan a circular entre pasillos políticos. Algo tiene que cambiar en estos pocos meses...