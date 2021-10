No solo las obras son amores

santiago Toca presentar presupuestos, en el Estado, la autonomía y el ayuntamiento, y comienza el baile de cifras, que como siempre, incluye también el cambio de parejas, con los grupos de la oposicion de turno cogidos de la mano para atizarle al gobierno correspondiente y al partido que lo representa en la institución en la que se debata. Entre el “decepcionante” de unos y el “podrían ser mejores, pero está lo más importante” de otros, los papeles y los adjetivos ya están repartidos de antemano, y todos saben a qué atenerse. Así que el que vio el vaso medio vacío cuando el presupuesto lo elaboran otros, ahora lo ve medio lleno, cuando sirven los propios, y viceversa. De forma que no se asusten cuando lleguen las valoraciones de los del Estado sobre lo que recibe Santiago, porque serán las mismas que con los de la Xunta, pero con los personajes cambiados. Otro clásico de estas jornadas es también la fijación con las obras, como si el presupuesto solo dependiera de ellas, del asfalto y el hormigón, y los gastos de otro tipo no contaran para nada y no supusieran también inversión, aunque no haya cintas que cortar ni discursos y pinchos que repartir. En estos casos, como en prácticamente todos, al final lo que cuenta no es la literatura, sino la ejecución, de obras y de servicios, y que las cosas funcionen, porque como también suelen decir los políticos, “el papel lo aguanta todo”, y lo que parece bonito en la teoría, al final puede quedar solo en realidad virtual y convertido en “remanente”. Eso sí, en circunstancias como las actuales, y con un Xacobeo por el medio, cabría pedir un poco más de entusiasmo y alegría inversora, porque a diferencia de otras convocatorias que solo se dan una vez cada muchos años, la apertura de la Puerta Santa se repite periódicamente, y lo que se invierte hoy sigue sirviendo para ejercicios sucesivos. Y no solo es rentable para Galicia, sino también para todo el Estado, algo que algunos aún no comprenden.