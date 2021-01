No son tiempos para trabas burocráticas

desesperación En estos tiempos en los que la pandemia está dejando muchas economías tiritando no es de recibo que la burocracia ponga aún más obstáculos a emprendedores que, pese a la que está cayendo, no dudan en abrir nuevos negocios. En Santiago se están produciendo muchos casos en los que las tardanzas para abrir un local puede demorarse hasta un año y medio.... ¿En serio? No son tiempos... Y si a las licencias añadimos poner suministros tan esenciales y necesarios como agua y electricidad, las demoras también se alargan hasta varios meses. Pero no acaba ahí la cosa, porque si el que quiere abrir una empresa o un local lo hace en el Camino de Santiago debe de armarse de más paciencia aún. Y es que debe contar con el visto bueno tanto por parte de Patrimonio del Concello, en este caso de la capital gallega, como de la Xunta. Es increíble que no se abra más la mano para los que aún se atreven a seguir emprendiendo o los que deben realizar obras. Además, se debe tener en cuenta que estamos en pleno Año Santo, un Xacobeo en el que muchos negocios han puesto todas sus esperanzas, además de su dinero y ahorros, y se encomiendan al Apóstol para poder al menos subsistir sin necesidad de bajar la persiana. Pero la burocracia no solo mete sus zarpas en empresas o locales, sino también en centros educativos. Es lo que le está pasando al CEIP Mestre Rodríguez Xixirei, en Lavacolla, en el que 150 familias tienen que ver cómo sus hijos no pueden disfrutar del pabellón del centro, terminado hace un año, por la falta del suministro de agua y luz. Y mientras se pasan la pelota entre Concello y Patrimonio –está en el Camino de Santiago–, los chavales deben permanecer sentados en el aula sin disfrutar de un espacio de ocio que ahora, más que nunca, es muy necesario. No son tiempos...

Beatriz Castro/Periodista