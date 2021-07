‘Nuevos’ fuegos del Apóstol en el Gaiás

es cierto, como señaló el miércoles el concejal de Fiestas de Santiago, que la fórmula que se eligió el pasado año para celebrar los fuegos del Apóstol, consistente en fijar cinco puntos de lanzamiento con el fin de evitar aglomeraciones, resultó bastante exitosa. Por una parte, se consiguió el objetivo principal, que era evitar la concentración de muchos miles de personas en un solo enclave, y por otra, el resultado fue muy aplaudido por infinidad de vecinos que no podían ni pueden permitirse el lujo de pasar varias horas guardando el sitio en el Obradoiro, antes del lanzamiento, para poder ver el espectáculo. La misma pauta que en 2020 se seguirá el próximo día 24, y todo indica que el Obradoiro, con pandemia o sin ella, ya no volverá a acoger espectáculos que supongan poner en riesgo tanto la Catedral, recién restaurada, como el pazo de Raxoi, cuyos tejados se encuentran en un estado lamentable, y el resto de edificios monumentales que bordean o se encuentran en los alrededores de la plaza más emblemática de Santiago. De todas formas, cuando el COVID sea vencido lo lógico será volver a la fórmula de hacer un único, no cinco, y espectacular lanzamiento de fuegos de artificio desde un solo escenario, porque dividir la función por barrios supone también fragmentar la vistosidad de la misma. Habrá, pues, que elegir un nuevo espacio para celebrar la noche de los Fuegos en un entorno agradable y vistoso cuya imagen, además, se vea reforzada por las luminarias. Sobre este particular, ¿alguien duda de que el enclave más idóneo sería la Cidade da Cultura tanto por la belleza del complejo arquitectónico como por la gran cantidad de espectadores que puede albergar? Además, se trata de un punto muy visible desde varias zonas de Santiago -algo que no ocurre con el Obradoiro-, por lo que no solo los que se desplacen hasta el Gaiás podrán disfrutar de la función. Si la histórica Catedral ya no puede ser el telón de fondo de los Fuegos, dejemos paso al monumento que representa la nueva Galicia.