Outro importante avance para lograr vencer ao cancro

PRESTIXIO. Científicos do Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas conseguiron un gran avance na loita contra o cancro, descubriron como o melanoma “engana” ao sistema inmunolóxico. Un achado que permitirá poder desenvolver mellores inmunoterapias e, ademais, poderanse aplicar a outros tipos de cancro. A esperanza para conseguir vencer a esta secuela vén da man de investigadores como Marisol Soengas, que lidera este estudo. Recoñecida a nivel internacional, forma parte do clube dos Gallegos del Año e recibiu varios premios polos seus valiosos descubrimentos no campo da oncoloxía. Esta brillante bióloga non deixa de sorprendernos con todo o que consegue, son avances cada vez máis prometedores, o que fai que os nosos encomios cara a ela queden curtos, pero desexamos que sexan longos todos os seus futuros logros.