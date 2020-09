Persiste la amenaza de los muros

Es procupante que proyectos como el que Raxoi tiene entre manos para reparar los muros de la ciudad que suponen una amenaza por su estado de deterioro se vean frenados por actitudes poco propias o intereses desorbitados de terceros. Cierto es que los dueños la tapia de la rúa de O Pombal que se vino abajo el noviembre pasado por falta de control o mantenimiento —todo sea dicho— están en su derecho de negociar la cesión de la estructura y el terreno solicitado por el Concello para adecentar un entorno que en los últimos años (o décadas) se ha visto completamente olvidado. Pero no se olviden de que la administración local no tiene ninguna obligación de rehabilitar una construcción privada, y que si lo hace es porque considera que la actuación que plantea va mucho más que la simple restauración del tabique, en beneficio de la ciudad. De no aceptar el trato, la propiedad deberá asumir su responsabilidad. En este sentido, cabe destacar que la reparación y revisión de muros ha de considerarse una prioridad, sobre todo porque está en juego algo tan serio como la seguridad ciudadana. Lo tiene claro el concejal de Obras, Javier Fernández, quien ha sumado esfuerzos para sacar adelante las obras de mejora en la construcción de Fontiñas que Compostela Aberta dejó apuntalada; y también para levantar de nuevo la muralla que se cayó en la rúa Costiña do Monte y que provocó, lamentablemente, el fallecimiento de una persona. Precisamente, piensan en este suceso los vecinos de Conxo cada vez que contemplan el muro de la rúa Travesa da Fervenza donde la maleza campa a sus anchas. Temen que cualquier día se venga abajo por el peso de los árboles que crecen entre las piedras. Esperemos que las gestiones que ya ha realizado el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, con el departamento de Disciplina Urbanística para su reparación lleguen a buen puerto más pronto que tarde.

BEATRIZ CASTRO/Periodista