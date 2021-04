Política siempre y no cuando interesa

debate No hay mejor momento que el actual en Galicia para dejar claro que las palabras de los miembros del Gobierno central se corresponden realmente con la voluntad de quien las pronuncia o son simplemente un argumento de cara a la galería que unas veces tienen valor y otras no. Viendo como se actuó con respecto a la lei de saúde de Galicia desde la Moncloa, presentando un recurso ante el Tribunal Constitucional, admitido ahora a trámite, no quedan dudas de que Madrid prefiere acudir primero a los tribunales que al diálogo para solventar un problema. Ese discurso está en las antípodas de la receta que el socialista Pedro Sánchez propone para encarar el conflicto territorial en Cataluña. Decía el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ahora ministro de Política Territorial, que hay que dar prioridad a la política y no judicializar los asuntos, ya que los tribunales acaban por enconar todavía más las posiciones iniciales. El recurso admitido a trámite por el Tribunal Constitucional deja en suspenso, al menos durante cinco meses, el polémico artículo de la lei de saúde que obligaría a vacunarse a los reticentes o a restringir sus movimientos. Con esta doble vara de medir, según se trate de un conflicto en un territorio o de otro, el Gobierno y la Xunta disponen aún de tiempo para resolver por vía de la diplomacia el entuerto. No deben perder ni un segundo.