Por una vida que se aleje del odio

La ciudad herculina acogió este fin de semana un multitudinario tributo con motivo del fallecimiento de Samuel –asesinado salvajemente hace ayer un año– aunque no fue la única localidad en la que el joven fue recordado desde el cariño, la emoción, los aplausos e incluso las lágrimas. Otros rincones de Galicia también lo tuvieron en su mente y corazón. También en Madrid, donde calor, poesía y música convergieron durante una cita que guardó un minuto de silencio, pero muchos más de reivindicación. Es tan necesario condenar los hechos acontecidos como preciso reclamar a las autoridades políticas e institucionales que no vuelvan a suceder. Para ello, como no puede ser de otra forma, ha de ser prioritario reconocer y garantizar todos y cada uno de los derechos del colectivo LGTBI. Para que ninguna persona por su condición o orientación sexual sufra por ser como es. Para que nadie sea discriminado, humillado, agredido o privado de vivir por ser quien quiere ser, como quiere ser o como le salga ser. La indignación y el dolor fueron compartidos estas últimas jornadas por muchos de los asistentes a los actos para homenajear al hijo de Lola Muñiz y Maxsoud Luiz, arropados por la sociedad española desde el minuto uno, y su valiente lucha no parará hasta lograr una vida libre. Una vida que lejos del odio irracional se acerque a la paz a través del respeto y la empatía humana. La vida que le arrebataron a Samuel.