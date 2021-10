Presupuestos con luces y sombras

pge. Un primer vistazo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado indica que Galicia no es la comunidad que sale mejor parada en el reparto, pero tampoco es, ni mucho menos, la peor. En la lectura más optimista se puede poner en valor que, gracias también al impulso del maná que llegará de la UE, la comunidad recibirá una inyección de más de mil millones en inversiones, un 30 % más que el año pasado. Sin embargo, también hay quien interpreta, como el PP, que las cuentas para 2022 tan sólo destinan a la autonomía un 8,3 % de los recursos, muy por debajo del 13,80 % que llegó a percibir durante el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Desconfían también los del charrán de que el cuadro económico sobre el que están sustentados los números de La Moncloa es irreal, cargando las tintas sobre la subida de impuestos para empresas y particulares, con un incremento del déficit y un gasto público “descontrolado”, alegan. De lo que nadie duda es de que entre las más beneficiadas estará –oh casualidad–, Cataluña, de donde proceden los votos de ERC, indispensables para sacar adelante el documento en el Congreso. Luces y sombras, así pues, que en todo caso quedarán como siempre a expensas de la ejecución final, que de no completarse puede rebajar los 1.074 kilos de forma sustanciosa. Ya sabemos que el papel lo aguanta todo. Pero ojo, los gallegos no.