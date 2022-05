Prohibiciones absurdas que nadie respeta

durante la pandemia, los españolitos nos acostumbrados a tener que acatar y cumplir una serie de normas, algunas lógicas y otras directamente delirantes, que tenían por objetivo frenar los contagios por covid. Entre las parvadas que tuvimos que aguantar figuraban llevar la mascarilla puesta hasta en medio del monte, seguramente para evitar que el viento arrastrase hasta las ciudades alguna partícula del virus, o tener el acceso prácticamente vetado a un sinfín de oficinas y organismos mientras los aviones, trenes o autobuses viajaban de aquí para allá con casi todas las plazas ocupadas. Como a los gobernantes de todo tipo y condición les dio entonces por tratarnos como a imbéciles, y además los ciudadanos nos acostumbramos a obedecer como corderitos cualquier tipo de mandato, algunos mandamases aprovecharon para ir un poco más allá a la hora de dictar restricciones de todo tipo, estuviesen o no relacionadas con la pandemia. En Santiago, por ejemplo, nos encontramos con la prohibición de circular a más de veinte por hora en determinadas zonas, límite que se quiso reducir incluso a 10 km/hora en áreas como el nudo de Concheiros y el renovado tramo de O Hórreo, o con el veto a apoyar la espalda en los pilares del pazo de Raxoi para evitar su desgaste, como si en vez de estar construidos en piedra fuesen de escayola. ¿Alguien hace caso a semejantes paridas, especialmente a la relacionada con las columnas del caserón del Obradoiro? No, evidentemente, pero por prohibir que no quede. ¿Cuándo nos obligarán a salir de casa a la pata coja? Todo llegará, ya lo verán.