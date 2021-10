botellón. Durante los últimos meses, marcados por la pandemia, no fueron pocos los titulares que señalaron la irresponsabilidad de aquellos ciudadanos, mayoritariamente jóvenes, que participaban en los botellones. Hablamos de concentraciones que suelen reunir a decenas e incluso cientos de personas para beber en la calle, habitualmente sin mascarilla ni respetar las medidas de distanciamiento. Un foco de importante riesgo para la propagación del virus aún a día de hoy –pues todavía sigue ahí–, que sin embargo algunas administraciones, en este caso el Concello de Pontevedra, no sólo no intentan eliminar sino que casi los promocionan a costa de retorcer las normas. Y es que a pesar de que la Lei de Saúde prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública, el equipo que gobierna en la ciudad del Lérez reabrirá este fin de semana el botellódromo del Recinto Ferial alegando que en este espacio no hay colisión con el reglamento autonómico. La excusa es la de solucionar el problema de convivencia generado en el casco histórico de la urbe. Así, en lugar de acudir a la legislación y a los métodos punitivos que tiene a su disposición, a menudo impopulares, lo que se hace el ayuntamiento, sin ni siquiera avisar a la Xunta, dar es una patada a seguir y mover el asunto de sitio, aún a riesgo de recaídas en la crisis sanitaria. Así las cosas, ¿Quién es aquí el más irresponsable?