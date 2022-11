Rehabilitación ejemplar de un barrio degradado y que se caía a cachos

no es de extrañar que promotores andaluces se hayan fijado con mucho interés en la ejemplar rehabilitación que llevó a cabo el arquitecto José Luis Pereiro, hace ya muchos años, en la antigua curtiduría de Virxe do Carmen, barrio que se ha convertido en una de las zonas residenciales más agradables y cotizadas de Santiago desde que este mago del urbanismo empezó a meter mano en una zona que se encontraba totalmente degradada. Lo cierto es que la bonita y cómoda urbanización que construyó sobre las ruinas de la vieja fábrica de curtidos sigue asombrando, tres décadas después, a todos los amantes de la arquitectura con encanto -como se dice ahora-, pero no es la única obra de altura que lleva su sello en la capital gallega. De hecho, buena parte del barrio se reformó bajo su batuta magistral. Y da gusto verlo.