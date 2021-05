Reivindicacións e ilusión a prol da natureza de Galiza

A Mocidade non ten que estar reñida coa desmotivación e a pouca capacidade. E un exemplo disto é o presidente de Adega, a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia. Roi Cuba Dorado, nacido “circunstancialmente” en Compostela, un lucense de corazón que desde ben pequeno sentíu a chamada da natureza, marcando incluso os seus estudos universitarios, Bioloxía na Universidade de Vigo. Desde comezos de maio capitanea unha entidade que levaba case quince anos traballando a prol da natureza e da biodiversidade en Galiza cando el nacía, no 1987, pero amósaxe cheo de proxectos, de ilusións e de reivindicacións. A máis importante agora, acabar “como sexa” cos macroproxectos eólicos, con aeroxeradores de 200 metros de altura que fragmentarán o territorio deixando só as migallas económicas na comunidade. A loita non rematou, advirte.