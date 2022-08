Salir de casa cuesta dinero... y quedarse también

Si la irrupción de la pandemia consiguió lo que parecía imposible –vaciar bares, restaurantes, gasolineras y tiendas para encerrarnos en casa por miedo al coronavirus–, la dramática escalada del IPC va camino, exagerando un poco, de lograr todo lo contrario: que resulte más barato salir por ahí que quedarse en el hogar gastando luz, aire acondicionado o consumiendo alimentos comprados en el súper. Por lo menos, con una inflación interanual que roza el 11 % en España –en Galicia alcanza ya el 11,5%–, la tasa más alta desde septiembre de 1984, la duda, aunque parezca mentira, empieza a ser razonable. Quienes después de las restricciones y los confinamientos de la covid hayan decidido aprovechar este verano para dar rienda suelta a sus ansias de viajar van a pagarlo muy caro, eso es verdad. Por una parte, la factura de los alojamientos creció considerablemente con respecto a la temporada pasada y la habitación de hotel no desciende, por término medio, de los cien euros / noche. Por otra, el alza del carburante hace que desplazarse en un vehículo particular sea un 35% más caro que hace justo doce meses, si se trata de un coche de gasolina; y casi un 25% si es diésel. Volar a un destino nacional puede ser una solución, pues apenas requiere desembolsar un 1,7% más, según el INE, aunque si la intención es conocer mundo ese sobrecoste se dispara al 21%. Los paquetes turísticos no se quedan al margen con un repunte del 13% y por si fuera poco hasta tomarse una cerveza, producto típico de esta época, exige rascarse un poco más el bolsillo. Pero ojo, porque hace hace meses que el mejor truco para ahorrar dejó de ser quedarse en cama o en el sofá sin hacer nada. La disparatada factura de la electricidad, con el megavatio hora rondando los 150 euros, convierte a un refrigerador de ambiente en un artículo de lujo. Una fiesta sólo al alcance de los salarios más altos, casi como comer en el salón o la cocina de la propia vivienda debido al encarecimiento del 13,5% que experimentó la cesta alimenticia en el último ejercicio, que no encuentra precedentes desde que en 1994 se inició este registro. Y gracias, porque el Gobierno de Pedro Sánchez aún presume de que si no fuese por sus medidas todavía estaríamos peor. Pues menos mal... Pisar la calle siempre implica echar mano a la cartera. Enclaustrarse en el docimilio ahora también.