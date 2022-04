Santiago, ciudad de oposiciones

esfuerzo Las oposiciones para ocupar un puesto de trabajo del Estado, el funcionariado, siempre fue una de las salidas profesionales más deseadas por la población española. Trabajo fijo y sueldo fijo llueva, haga calor o venga un terremoto que nos ponga del revés. No siempre, sin embargo, se cuenta con el tiempo necesario que requiere el prepararlas, por lo que en épocas de vacas gordas, cuando fluye la bonanza y el empleo, suelen dejar de ser la primera opción para la mayoría de los que buscan estabilizar sus vidas mediante una ocupación. Hay abundancia de otras salidas que, aunque no mejores, sí son más rápidas. Pero, cuando tocan años de crisis, la cosa cambia y las oposiciones entonces sí vuelven a ser la primera preferencia que prueban los parados. Sobre todo, los que cuentan con cierta preparación académica. Aquí el estudio es la base del éxito y en este campo las posibilidades que ofrece una ciudad universitaria como Santiago son únicas y extraordinarias. Lo demuestra que en este año sus academias estén a rebosar. Venimos de dos crisis consecutivas, la causada por la recesión financiera mundial y la que provocó el coronavirus. Miles y miles de personas perdieron sus empleos y aunque paulatinamente se van recuperando, el miedo y la inseguridad hace mella. Ya nadie pude vivir con la seguridad de mantener su modo de vida para toda la vida y, además, los salarios están bajando con respecto a los precios. En este contexto, no es de extrañar que surgiera un boom de opositores en busca de su puesto fijo. Santiago es el sitio ideal desde el cual intentarlo.