Sin consenso sobre el Estatuto

política. Imbuido del espíritu del Día de Galicia, el líder del PSdeG se lanzó este 25 de Julio a recuperar la aspiración de abanderar la reforma del Estatuto de Autonomía. Un objetivo ambicioso que retoma el debate abierto en su día por Emilio Pérez Touriño, con el que Gonzalo Caballero está consiguiendo relevancia en los medios y en la arena política, pero que tiene de nuevo pocos visos de prosperar. Se trata, desde luego, de una aspiración legítima e incluso necesaria, pues las necesidades de la Comunidad no son hoy las mismas que en 1981. Pero hay que reconocer que la empresa va más allá de intentar orientar la agenda o de los intereses concretos de una formación. Remodelar la norma institucional básica de los gallegos –o al menos intentarlo– requiere de concitar un gran consenso entre los grupos parlamentarios que a día de hoy, recuerda el popular Pedro Puy, no se da. PP, PSOE y BNG demostraron en asuntos fundamentales como la comisión para sentar las bases de la recuperación tras la COVID que en este momento no son capaces de llegar a grandes pactos e incluso el líder de los del puño y la rosa ya lanzaba su plan atacando por un lado a la “Galicia acomplejada de Feijóo” y por otro a la “Galicia aislada del nacionalismo”. Puede que si todos ponen de su parte algún día el clima de acuerdo sea posible. Pero por el momento... eche o que hai