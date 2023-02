Subida de tipos: el invitado indeseado de la casa

hipotecas. La irrupción de la pandemia marcó un antes y un después en numerosos aspectos. Uno de ellos, sin duda, la forma de vida de los gallegos, que empezaron a dar mayor importancia a disponer de hogares amplios, espaciosos y, a ser posible, con alguna de salida al exterior o vistas despejadas. Pasar semanas enteras entre cuatro paredes que dan a un patio de luces, con poco margen de movimiento y sin siquiera el respiro de asomarse al balcón o salir a la terraza cambió la mentalidad de muchos, que nada más entrar en la llamada nueva normalidad se lanzaron a pedir una hipoteca para hacerse con un piso vacacional. También como inversión ante el parón de la economía y el escaso rendimiento de los depósitos. Con los tipos a cero y el euribor por los suelos, parecía el momento perfecto para contratar un crédito variable y cumplir ese sueño de conseguir las llaves de un apartamento en la costa o en una urbanización dotada de jardín, piscina y parque infantil en la que disfrutar al aire libre del tiempo de asueto. Todo por una cuota asumible que no implicaría grandes sacrificios adicionales. Sin embargo, la guerra de Ucrania y la inflación disparada introdujeron un elemento que no se esperaba. Primero la Reserva Federal en Estados Unidos y más tarde el BCE emprendieron una política agresiva de repunte de los intereses con el claro objetivo de rebajar un IPC de dos dígitos al 2 %. Adiós a la liquidez barata. El alza del precio del dinero, que toca ya el tres por ciento, sumado al encarecimiento de las materias primas, no sólo tensiona el mercado inmobiliario, donde algunos promotores se replantean seguir adelante con las obras, sino que desbarata los planes de muchas familias y ahorradores, que buscaban un desahogo y ahora se ven asfixiados. La escalada de tipos se está convirtiendo sin duda en el invitado más indeseado de la casa.