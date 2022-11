Tener ‘buen ojo’ para los negocios

No todo es cuestión de suerte Dice la frase que ‘la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad’, y nada aplica mejor para describir el curioso -pero nada sorprendente- fenómeno que la ciudad herculina ha vivido estos años. Y es que las autoridades de A Coruña han sabido detectar un mercado en auge y situarse como uno de los destinos favoritos del turismo de cruceros, un sector que no para de crecer año tras año y que, precisamente desde el covid, ha visto aumentar aún más su popularidad. A día de hoy, cuando llega un crucero a la ciudad con él lo hacen cientos -si no miles- de personas, que como buenos turistas, activan la economía local. Pero esto no es algo que pasase ‘de la noche a la mañana’, ya que los ‘cruceristas’ llevan años desembarcando en Galicia en parte, por la buena situación geográfica, en medio camino entre Inglaterra y el mediterráneo. Es una cuestión de preparación e insistencia, porque cuando el mundo se paró en 2020, la Autoridad Portuaria no lo hizo y continuó con un riguroso trabajo de márketing y de búsqueda de oportunidades que, finalmente, ha tenido sus frutos: este año, la ciudad batió su récord histórico en número de visitantes provenientes de este tipo de embarcaciones, que se calcula que han dejado atrás unos 20 millones de euros, siendo el vivo ejemplo de como uno ‘se saca las castañas del fuego’.