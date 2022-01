Terrazeando en estaciones y aeropuertos

vsito lo visto, yo diría que a arquitectos e ingenieros se les ha dado ultimamente por el terrazeo. No hay proyecto que firmen que no incluya terraza con vistas, ya sea a la pista de aterrizaje y despegue del aeropuerto, que ya anunció hace meses su construcción en Lavacolla para amenizar las esperas de los viajeros, o la que va a abrir hoy mismo en la cafetería de la Intermodal, con bonitas vistas a las Brañas do Sar y a la Cidade da Cultura, y que a mí así, en fotos y en día soleado, me tiene pintaza.

Veremos cuando empiece a llover de nuevo, que aquí es la mayor parte del año, tantos días y con tal contundencia que por aquí hasta nos decidimos a decir que era arte, digo yo por no poder evitarla, que si no a buenas horas.

Y que acostumbra a llover mucho y en horizontal, también deberían tenerlo en cuenta los que proyectan obras y los que aprueban planes, más que nada para evitar marquesinas como la de Xoán XXIII, que estéticamente estará muy bien, pero servir para resguardarse de la lluvia pues como que no, o la misma pasarela que une las estaciones de tren y autobús, ventilada yo diría que más de la cuenta, y mojada la mayoría de las veces en las que Meteogalicia da borrasca. Veremos si la terraza de la cafetería con vistas logra salvar el tipo con el clima compostelano, y si la azotea con vistas privilegiadas a la pista de vuelos del aeropuerto Rosalía de Castro que se inaugurará en la primavera calma las ansias fumadoras de los pasajeros que por lo visto la demandaban insistentemente, aunque yo creo que mejor les valdría a unos y otros invertir en un buen aislamiento.