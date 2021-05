Tomar medidas para evitar males mayores

HACE BIEN el Ayuntamiento de Santiago en tener planificado para esta noche un amplio dispositivo anti-desmadre. Puede que no pase nada, o que simplemente la sangre no llegue al río, como en tantas ocasiones. La capital gallega ha pasado esta larga travesía pandémica con un más que razonable nivel de cumplimiento de las normas. En algún momento se le echó la culpa a los jóvenes, y es cierto que algunos se pasan por el forro de su edad reglas básicas que nos incumben a todos. Pero las cifras hablan por sí solas, y no se ha llegado desde luego al nivel de otras ciudades. No hace falta hablar de Madrid, un tema más que politizado, porque los desmadres se cometieron en todas las grandes ciudades. Las imágenes de estos últimos días, con enormes grupos de jóvenes y no tan jóvenes bailando y bebiendo sin mascarillas no nos dejan en buen lugar como sociedad. Una vez que se reúnen cien, quinientos o mil de estos irresponsables es muy complicado disolverlos sin causar males mayores. Por eso la prevención, como la de Raxoi, es la única fórmula. Estamos ante el día previo de la Ascensión, varias jornadas libres para muchos que alguno que otro seguro que intentará aprovechar para desfogarse. No podemos permitirlo, porque nos la jugamos todos. Las vacunas van al ritmo que van, por mucho que hayan cogido cierta velocidad de crucero, y hasta finales de verano, como mínimo, todos estaremos en riesgo. Escuchar al radiofónico Francino contar su experiencia, ingresado con COVID, mientras oía desde la cama los berridos de los botelloneros debería servir como llamada de atención. Sigue habiendo muchas personas sufriendo, y la lista no debe aumentar. No queda tanto, mantengamos cierta cordura colectiva y frenemos los impulsos por desbravarnos después de muchos meses encerrados. La capital gallega debe dar, una vez más, ejemplo.

BEATRIZ CASTRO/Periodista