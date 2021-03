Un director de instituto que usa las redes para conectar con alumnos

Antonio Fraguas Todos los centros educativos tuvieron que reorganizarse este curso para adaptarse a las normas sanitarias dictadas por la pandemia. Pero en el caso del IES Antonio Fraguas, de Santiago, su director, Carlos Encisa, no dudó en convertirse en un peculiar instagramer para conectar con su alumnado. Qué mejor forma que a través de las redes sociales. Así, abrió una cuenta en Instagram desde la que informa a alumnado y familias de temas del centro, y en la que no duda en subir vídeos como el último en el que les conciencia sobre la importancia de evitar hacer corrillos a la salida del centro. Lo hace cantando un rap. Pocas horas después, ya tenía tres mil visualizaciones. Este profesor de vocación tiene claro que para trasladar un mensaje a los estudiantes no hay que vestir corbata, pero sí ganarse su atención. Y todo sin perder un ápice de respeto. ¡Chapó!