Un fenómeno imparable en el mundo

que la ceremonia de apertura de la Puerta Santa haya sido vista por 1,5 millones de personas de 33 países del mundo a través de diferentes plataformas digitales es un dato que, satisfactorio, permite hacerse solo una pequeña idea de la magnitud que ha alcanzado el fenómeno jacobeo en el orbe. Que no empañe esta pandemia que azota con dureza a la sociedad de nuestros días la trascendencia internacional del Camino de Santiago. Y que esta relevancia se transforme automáticamente en esperanza dentro de un túnel en el que, por desgracia, todavía cuesta ver la luz. No obstante, debe observarse como un buen signo que turoperadores extranjeros dedicados a la Ruta Jacobea impulsen ya con todo el optimismo paquetes turísticos para peregrinar o visitar la ciudad del Apóstol en un bienio jubilar que puede dar mucho de sí. De la ilusión de estas empresas de fuera hemos de contagiarnos todos para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles, como el que vive en este momento el sector turístico local, ahogado por unas restricciones que se mueven entre lo duro y lo extremo, generando unos números rojos a los que muchos negocios, por desgracia, no podrán sobrevivir. La universalidad del Camino de Santiago se ve reflejada en todos esos peregrinos de más de 180 países que llegan a Santiago cada año ansiosos por abrazar al Zebedeo y que en su discurrir por los senderos que conducen a la meta construyen un clima único, inconfundible y sano. Este espíritu es el que permitirá la pronta recuperación del fenómeno de la peregrinación. Pero, no nos olvidemos, se necesita también compromiso por parte de las administraciones públicas: apoyo a aquellas familias que han apostado por el Camino y el Año Santo y que ahora se sienten vulnerables o en la cuerda floja. Ánimo a todos.

BEATRIZ CASTRO/Periodista