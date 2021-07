Un proyecto nada novedoso

aunque puede parecer una novedad, lo cierto es que el plan dirigido a sacar los camiones de la zona monumental de Santiago y sustituirlos por pequeños coches eléctricos que se encargarán de repartir las mercancías por los distintos negocios es casi tan viejo como la polca. De él llevan hablando desde hace muchos años, sin materializar nada de lo proyectado, numerosas corporaciones municipales y por lo tanto la única novedad del mismo consiste en que ahora parece que sí hay una intención clara de ponerlo en marcha cuanto antes, aunque para eso habrá que convencer a los comerciantes y hosteleros de que el funcionamiento será cómodo y eficaz. En realidad, la estrategia no tiene pinta de ser muy complicada. Al fin y al cabo todo se trata de crear un centro logístico cercano al casco viejo donde tendrán que aparcar los camiones que sobrepasen las tres toneladas de peso. Allí descargarán sus mercancías y pequeños automóviles no contaminantes serán los encargados de distribuirlas por los distintos negocios radicados en la zona vieja a unas horas determinadas, de forma que se acabará con el trasiego casi constante de vehículos pesados por unas rúas históricas que no se diseñaron para acoger ese tipo de tráfico. De igual modo, también se pondrá fin a la penosa imagen que ofrecen plazas tan céntricas como O Toural o Cervantes abarrotadas, durante varias horas al día, de tráilers y furgonetas de todos los tamaños. Para lograr eso, los empresarios tendrán que organizarse mucho mejor, sobre todo los de hostelería, pero tras un pequeño rodaje todo indica que el sistema no debería funcionar peor que en la actualidad, salvo que los coches que vayan sin conductor acaben llevando las cervezas pedidas por el bar tal a la mercería cual. Pasemos pues, cuanto antes, de las meras palabras a los hechos. No vaya a ser que dentro de veinte o treinta años sigamos hablando del mismo plan como si fuese algo novedoso.