cientos DE VECINOS del Ensanche compostelano viven en la berza y aún no saben que su pensamiento político es claramente, vaya por Dios, de ultraderecha. Esa realidad incuestionable la están razonando con gran rigor cada vez más fuerzas políticas y asociaciones autodenominadas progresistas, o sea, de izquierdas, que han salido en tromba para denunciar a los rancios colectivos que exigen más seguridad policial en la zona nueva con el fin de atajar con hechos, no a base de simple palabrería, el creciente deterioro de la convivencia en el barrio donde residen. Afirman los oradores pertenecientes o próximos a Podemos, los mareantes de siempre, que el líder de los populares santiagueses, Borja Verea, ha caído en las redes de la derecha radical al defender a las asociaciones vecinales que, hartas de aguantar ruidos, trifulcas, juergas y peleas, acaban de denunciar lo que todos sabíamos. Es decir, que en el Ensanche funcionan pisos de prostitución no controlados, que se ha multiplicado el trapicheo de drogas, que las peleas nocturnas se han convertido en algo habitual -ahora ya no solo a puñetazos, sino con navajas- y que los juerguistas parecen tener patente de corso para convertir las calles en una verbena hasta el amanecer. Pero además de fachas, quienes denuncian estos hechos también están alentando, según la legalista izquierda, los delitos de odio contra los ciudadanos de otras latitudes. Ya lo sabéis, residentes en la plaza Roja y alrededores, sois unos ultraderechistas redomados que haríais bien en asistir a un curso de reeducación política, civil, transversal, empática y resiliente. Que ya está bien de tanto facherío.