A nosa conexión con Europa e Portugal

Os nosos principais retos de futuro no eido das comunicacións por camiño de ferro son conectar os nosos portos e os nosos centros produtivos co corredor europeo atlántico e rematar a conexión ferroviaria que una o eixo atlántico galego portugués: dende Ferrol e A Coruña até Lisboa e Sétubal, pasando por Compostela, Arousa, Pontevedra, Vigo, Braga e Porto.

O presidente Rueda canda os xefes dos gobernos asturiano e castelán-leonés ven de asinar o 27-X en Compostela unha declaración institucional a prol do corredor atlántico europeo de mercadorías que seica chega tarde e reclama esta fulcral infraestrutura con moi pouca definición, malia o potente atrezzo desenvolvido no compostelán Pazo de Congresos. Porque os tres Presidentes fallaron na concreción dun programa concreto e temporalizado de investimentos. Seica o Presidente asturiano Barbón contribuiu tanto a rebaixar substancialmente o grao de esixencia de compromisos investidores concretos como a amosar un suposto apoio do Presidente do Goberno do Estado coa nova do nomeamento do comisionado estatal para o corredor atlántico.

PP e PSOE non consideraron no 2013 que esta infraestrutura fose precisa, probábelmente posuídos pola tortícole unidirecional do AVE.. A infraestrutura non foi aprobada pola Unión Europea até 2019, logo dun acaído traballo de concienciación e mobilización no que salientaron Ana Miranda (BNG), Luis Villares (antigo referente de En Marea) e Alexandra Fernández (daquela voceira de En Marea no Congreso, hoxendía deputada galega do BNG). Mais perdimos a oportunidade de obter financiamento europeo até 2027 pola inacción estatal.

O Corredor Atlántico dálle sentido á conexión ferroviaria dos nosos portos (que lle gañan en máis de dous días de navegación aos do Mar do Norte e Canle británica a respecto da América) e ao Porto Seco de Monforte de Lemos, para vertebrar unha vía de mercadorías A Coruña-Compostela-Vigo-Ourense-Monforte-León-Venta de Baños á que axiña habería de se lle engadir as de A Coruña-Betanzos e Ferrol-Betanzos para seguer até Lugo e Monforte, ao mesmo Porto Seco.

Mais cómpre lembrar a necesidade de non esquecer a conexión ferroviaria do sur de Vigo, que poida unir o noso eixo atlántico de velocidade alta coa alta velocidade portuguesa. O Goberno do Estado prioriza a conexión Lisboa-Madrid, mais Galicia conta para este obxectivo co amplo apoio de Portugal. Porén, aí non teremos máis aliados no Estado ca nos propios.