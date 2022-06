A pesar de todo, valió la pena

OIGAN: díganme que les pareció la convocatoria que el nuevo presidente de la Xunta de Galicia cursó a los portavoces de la oposición, para tratar asuntos políticos que, creía él, podrían ser de interés común y, por lo tanto, del general de Galicia. A mí, se haya resuelto como se haya resuelto, me pareció bien. Marca un buen estilo. Por parte de él por llamar y por parte de ellos por asistir. Cuantas más sean las formas accesibles de relación entre el gobernante y sus opositores, democráticos todos, claro, mejor me parece aún.

Cierto que la cosa no acabó con resultados prácticos de mutuo acuerdo, pero eso, a fuer de ser sinceros y comprensivos, era de esperar. En primer lugar, porque no todo va a salir bien en la primera cita. Ni siquiera el amor es tan ciego. Pero también porque la composición democrática de un Parlamento, es decir, de la institucionalización política por excelencia, se basa, principal y casi inexcusablemente, en el encuentro, sí, pero de la discrepancia. La cuestión está en canalizarla, no en disimularla.

Así que, por el simple hecho de que se haya producido esa reunión –que, no me digan que no, porque seguro que ha sentado precedente y habrá más como ella–, estoy satisfecho.

Creo, eso sí, que por parte del señor Rueda hubo algo de truco. No me digan que no lo hay en llamar a la oposición, entre la cual hay representación del partido que ocupa ahora el Gobierno de España, para pretender concertar una discrepancia contra él. ¡Hombre, eso no lo regalan ni en las tómbolas!

Pero bueno: tampoco había que esperar que todo fuese bien. Eso sí: sería bueno que en estas reuniones no se jugase con truco, aunque sólo sea por aquello de la confianza mutua.

En la próxima, por ejemplo, podrían tratar de como se le da cauce a las diversas posiciones que pueda haber con respecto a las políticas gubernamentales estatales, pero sin reducir el papel de la comunidad al de simple parte de la oposición de Madrid, ni poner a la oposición de aquí en la tesitura de optar entre fidelidades que no pueden ir por separado. La instrumentalización partidista de la autonomía puede debilitarla más que reforzarla.

Espero, de todas maneras, que este presidente sea diferente del anterior, que siempre hablaba de acuerdos necesarios que él, sin embargo, nunca suscribió. Y hay por lo menos dos temas sobre los que vale la pena ir buscando algo que se pueda compartir: el sistema competencial y el de financiación de las comunidades autónomas. Grandes temas, digo, que pueden ser tan útiles a Galicia como a España en su conjunto. Adelante, pues.