A Quintana reservada para la Banda Municipal

A Praza da Quintana será un buen espacio para esta sesión de tarde de la Banda Municipal, dirigida por su titular Casiano Mouriño Maquieira-20´00 h.- y con una nutrida presencia de colaboradores en un programa que conocemos aproximadamente por otras citas. Serán esos colaboradores, Marta Alonso, Paula Quintas, Carlos Tomico, Melisa Silva, Cristina Silveira, Alejandro Lojo, Elsa Pereira Marta Ledesma, Raquel Oitaven y los hermanos Alfredo y Sergio Perol. Composiciones de variado perfil, muchas en arreglo de un conocido como Naohiro Iwai, comenzando por Chuch Mangione y su popular “Children of Sánchez”, un trompetista además de teclista que había recibido buen asesoramiento paterno, por la aproximación al jazz, quien además le presentaría a importantes figuras como Dizzy Gillespie o Art Blakey. Buena fue su escuela de formación, en la “Eastmann School of Music”, antes de codirigir entre 1960/4, junto a su hermano Gap-pianista y arreglista-, el “Jazz Brothers Group”, que años después ampliarán con Joe Romano, Wynton Kelly, Sam Jones y Louis Hayes. Se integró a partir del 65 en el grupo de Woody Herman, Kai Winding y Maynard Ferguson, maestros indiscutibles en la promoción de agrupaciones renovadoras. También probó con fortuna en los “Jazz Mesengers” de Blakey. De esas experiencias, saldrá favorecido para dejar su sello en composiciones como la que escucharemos.

Frank Sinatra-“la Voz”, para su entusiastas- quedará refrendado por una especie de “meddley”- “Linda Hop”-, y es que su carrera quedará consolidada ya desde muy joven, al conseguir en 1935, con veinte años, la aceptación de los más puros aficionados al “swing”, en el grupo vocal “The Hoboken Four”, consiguiendo un Primer Premio del “Major Bowes Amateur Hour”, antes de probar como solista en el “Rustin Cabin” de Alpine, en New Dersey. Paso indiscutible en estos estilos cimbreantes, será la firma con el cazatalentos Harry James, quien probaba con una orquesta bien proyectada profesionalmente y con ella, un registro de batir ventas, “From Botton of My Heart”, que tendrá continuidad con la formación de Tommy Dorsey. Toda una vida que llega hasta éxitos como “L.A. Is my Woman”, pero en medio la historia del espectáculo le apreciará en no menor medida por su carrera como actor- “On the Town”, The Man With the Golden Arm” o “High Society”-, sus amoríos y sus devaneos con el mundo marginal.

Eric Whitacre-“Skep”-, músico de Nevada, compositor a la par que director y profesor, quien destacó igualmente por sus composiciones vocales, y con excelente formación por sus estudios en la prestigiosa “Juilliard School”, con John Corigliano. Su trabajo “Cloudburst and Other Choral Works”, fue una garantía gracias al registro con la firma “Hyperion Records”, recibiendo una nominación para los “Grammy”. Como compositor y director, presentará “Lights of Gold”, para la “DECCA”, con un Grammy”, de 2010. En el género del musical, compuso “Paradis Lost: “Shadows and Wings” y colaboró con Hans Zimmer en el filme “Piratas del Caribe”. La poesía está en su horizonte, con ejemplos como “A boy and a girl”, sobre Octavio Paz o “With a lily in your hand”, partiendo de Federico García Lorca.

Dámaso Pérez Prado quien como no podía ser menos, dará juego con “Mambo Jambo”, el género que de sus colegas y timbaleros, llegará a encandilar a la afición neoyorquina, precisamente de la mano de los danzoneros, entre los que deslumbraron posteriormente Mario Bauzá y Machito, sin perder atractivo y vigencia. Pérez Prado encadenada éxito tras éxito y cuando grabó “¡Qué rico el mambo!” en 1948, prepararía el bombazo que sabrá mantenerse más de una década. Otro compañero de sones latinos, será Arsenio Rodríguez, quien había visto las posibilidades embriagantes del nuevo estilo y su ritmo contagioso.

Astor Piazzolla, en su centenario, con uno de los tangazos renovadores, “Libertango”- arr. De M.Somadosi-, músico al que asistimos a sesiones de ciclos y festivales, como es el caso del recientemente programado “FIAS 2021”, repartido entre Alcalá de Henares, Alcobendas, El Escorial y Madrid, bajo el reclamo “Piazzolla X100”, en el que los protagonismos fueron obra de Federico Lechner- piano y dirección-, Daniel “Pipi” Piazzolla- nieto del autor y percusionista-, Claudio Constantini- bandoneón-, Toño Miguel- contrabajo- y la voz de Sheila Blanco, en una serie de arreglos que supieron hacer justicia con el homenajeado. Un estilo inclasificable el suyo, hará bandera de otros renovadores que se seguirán a la zaga, siempre en la órbita de un tango que no reniega de sus orígenes. Más latinazos por el inmarcesible bolero de Alberto Domínguez “Frenesi”- arr. N.Iwai)-, esa delicia que trajo de calle a cantantes de todo pelaje desde Anita O´Day, a Eydie Gorme, las vocalistas del “swing” y los estilos latinos, además de la tentación de orquestas desde Artie Shaw a Woody Hermann, Harry James o Tommy Dorsey.

Kees Vlak con “Os pássaros de Brasil”, creador de estilosas fanfarrias y arreglos como el “Malando para banda de viento”, un holandés que le tomó el gusto a tantear por experiencias en los límites con lo latino, tras una formación en el Conservatorio de Amsterdam. Muy joven, entrará en contacto con Ru van Veen, quien contribuirá a ese interés por los estilos populares. De su ingenio vendrán obras como el “Concierto del Caribe”, la “Samba sensation”, estos “Pássaros do Brasil”- Passaros coloridos, Pomba triste y Os Pássaros no Carnaval-, o “Paso Cabajo”. Chaplin en una selección de temas, en forma de danza. Es verdad que el cineasta firmaba bastantes de las partituras de sus filmes y uno de los referentes fiables sería “Luces en la ciudad”.