A ver si lo pillo

A ver, Alberto, que no acabo de entender en qué andas metido. ¿No dices que hay que darle caña a Pedro porque lo único que quiere es seguir en La Moncloa? Pues vale, pero mira: ¿la cosa no es que también tú quieres el sitio y que por eso estás armando la que armas?

Si sigo la línea de tus argumentos con la única guía del sentido común, me sale lo siguiente: Alberto quiere irse a vivir a La Moncloa, pero como Pedro ya está instalado allí y no es cosa de que se pongan a compartir piso, como un par de estudiantes, Pedro tiene que irse para dejarle el sitio a Alberto. Vale, se entiende, ¿no? Hasta ahí sí. Supongo. Porque por lo menos la primera parte del razonamiento es obvia: tú quieres conquistar la presidencia del Gobierno, ¿o no?

La segunda parte ya es algo más complicada, porque si es cierto que Pedro es, a día de hoy, por lo menos, el presidente del Gobierno, amparado por la legitimidad de un acuerdo suficiente del Congreso de los Diputados, una de dos: o dimite voluntariamente de su cargo o, corriendo principalmente de tu cuenta, que no en vano presides el principal partido de la oposición, hay que darle una salida forzada.

Lo de la dimisión voluntaria lo dejamos aparte, ¿no? Sí, mejor.

Para lo demás sólo hay dos vías democráticas: o tú mismo eres capaz de revertir el acuerdo parlamentario que encumbró a Pedro a La Moncloa, quebrando las alianzas que lo sostienen, que tú mismo descalificas radicalmente, o, de no ser capaz de tanto, logras la disolución de las Cortes –mediante una moción de censura triunfante, por ejemplo– forzando de ese modo la convocatoria anticipada de unas elecciones, que tu mismo calificas como cosa ganada.

La quiebra de los apoyos parlamentarios de Pedro, incluso para esa moción de censura, la veo difícil, por lo menos porque lo que sí habéis sido capaces de lograr es colocarlos en tu contra. Que les habéis llamado de todo: separatistas, chavistas, herederos de terroristas, golpistas, ... bueno, bueno, es que más es imposible. Así que, en el caso de que no quieran seguir apoyando a Pedro, a ti ni locos.

Y sobre una convocatoria electoral, tampoco parece que las cosas te pinten fáciles, sin dudas y con esperanzas fundadas. Lo demoscópico, desde luego, no tiene toda la nitidez que te podría convenir y, para más inri, si Pedro, con su proverbial terquedad, aguanta unos meses, esperando a que las encuestas sigan reorientando sus resultados, viendo a ver qué pasa con las elecciones municipales inmediatas y, principalmente, logrando exponer la bondad de su política económica y laboral, ves, lo tienes crudo.