LA pandemia nos ha cambiado la vida. Es verdad que tenemos mucha información, en lo general, pero aquello que sucede cerca, a personas a las que apreciamos, no llegamos, en bastantes ocasiones, a saberlo, al menos, hasta que pasó un tiempo. Es triste, siempre, la muerte de un familiar, de un amigo, de cualquiera, pero la pena es mayor cuando uno no puede, en su momento, dar un pésame y participar del dolor, y del buen recuerdo, que una persona de bien deja cuando su vida ha terminado.

A destiempo me entero, quizás como muchos otros, de que don Abel Fernández Otero ha fallecido hace, aproximadamente, un mes y quiero recordarlo, desde un rincón, como éste, de EL CORREO GALLEGO. Su amor a la ciudad de Santiago fue grande y de sus dibujos nacieron, por ejemplo, dos libros en los que nos aproximó, desde su analítica, fantástica y sentimental mirada, en uno, a las puertas, y en otro, a las fuentes de Compostela; se publicaron por los años 80-90 del pasado siglo.

También, por aquellos tiempos, colaboró con los profesores Otero Túñez e Yzquierdo Perrín dibujando preciosos levantamientos, de carácter hipotético, sobre el coro del Maestro Mateo; los llevó a cabo en grandes formatos, siendo, en el Departamento de Historia del Arte de la USC, por entonces, un compañero, y buen amigo, más.

Siempre, en su solapa, había una flor. Nos decía –como me recuerda un querido amigo– que él quería que le regalasen flores en vida, para llevarlas con él, y que no le interesaba nada tenerlas tras su muerte. Era cariñoso, muy educado, todo un caballero, un artista de verdad, de esos a los que uno nunca olvidará porque lo ha admirado y lo ha querido. Si no una flor, permítame, don Abel, dedicarle una sonrisa, repleta de cariño, y un emotivo recuerdo.