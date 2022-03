¿Acabará en el PSOE?

conflicto Eso que los analistas llaman efectos colaterales, en este caso de la invasión militar rusa de Ucrania, golpean también a la coalición Unidas Podemos y, por extensión, al Gobierno de España. Tanto que ya nadie es capaz ni de disfrazar sus diferencias ni de mitigar las sensaciones. La principal de ellas es que en Podemos, en Izquierda Unida, ya lo daban por descontado, se sienten traicionadas por Yolanda Díaz, alineada claramente con el PSOE en la decisión de enviar armas al país agredido.

Entre los morados se extiende la idea de que la vicepresidenta segunda, superada la tutela que ejercía Pablo Iglesias, vuela libre políticamente y no le importa nada el futuro de la coalición: lo demostró en la campaña en Castilla y León y lo ratifica en cada una de sus actuaciones en el ejecutivo

Dudan también en UP de que su tantas veces anunciado proyecto transversal acabe diluyéndose, ya advirtió que no estarán activos para las andaluzas, y que será la propia Yolanda Díaz la que acabe arrojándose en los brazos del PSOE para darle continuidad a su carrera política.

La línea más dura de Podemos lleva tiempo advirtiendo a la dirección de que no gustan los movimientos en el entorno de la ferrolana y pidiendo que se adopten medidas: UP no logra rentabilizar sus políticas pero Yolanda sí saca partido. a. trabanca