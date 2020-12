Además, es tontería

LO bueno de escribir a toro pasado es que te da tiempo a pensar despacio las cosas. Y a darle unas cuantas vueltas. Yo se las di a lo que pasó entre los socialistas la semana pasada. Y creo que no fue buena cosa. Más que nada, por la forma y el tono con que se fueron pronunciando los unos sobre los otros. Me sorprendió especialmente la acritud de Felipe González.

Y ojo: que lo que yo no pido es que todos pensemos lo mismo, nos pleguemos acríticamente a lo que haga el Gobierno o, más personalmente, Pedro Sánchez y, punto en boca, nos callemos.

El PSOE nunca funcionó ni yo quiero que funcione así. Todo el mundo puede tener su idea, como corresponde a todo cerebro en uso. Y todo el mundo la puede expresar libremente, como corresponde a todo partido democrático. Eso fue, es y debe seguir siendo así. Pero, entonces, ¿a qué viene semejante acritud?

Me inclino a pensar que se puede deber a que el nuevo modelo organizativo del PSOE dio estabilidad a la dirección, sí, pero a costa de una constricción excesiva de los órganos de debate. Las más de las veces, entre todos esos que se han pronunciado, barones, “mayores” y ex, unos saben de los otros más por la prensa y los dimes y diretes que por los encuentros directos para el debate.

Creo, por ejemplo, que sería mucho más saluda-

ble que eso que se celebrasen reuniones más fre-

cuentes del Comité Fede-ral, máximo órgano colectivo del PSOE entre congreso y congreso.

Incluso creo que podría ampliarse la estructura

del tal Comité dándole presencia en el, directamente, sin mayores trámites orgánicos, a todos los que, por fás o nefás, tienen una presencia social y política relevante, como es el caso de esos a los que me he referido. Por ejemplo. O lo que sea, pero hablando dentro cuanto sea necesario, antes de hacerlo fuera, o por lo menos antes de hacerlo los unos contra los otros.

Y ya ven que digo esto sin entrar en los asuntos concretos en disputa (Iglesias, Bildu o lo que sea): no, aún me quedo en las formas, porque sin buenas formas no se puede hablar de nada. A lo más, se llega a arrojar palabras como saetas, y eso, que el PSOE también sabe como se hace, porque lo hizo muchas veces en su historia, en el mejor de los casos no sirve para nada. Por lo común, ayuda más a los contrarios que a los propios. Y como decía el cómico, “además, es tontería”.

Y quien tiene que tomar una decisión sobre esto es el secretario general del partido, que es el responsable máximo de que tenga una saludable vida interna, con un compromiso mucho más activo de sus militantes. Y menos desconcierto.