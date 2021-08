Aguantamos más de lo que debemos

NO cuestiono los principios del Estado Autonómico, ni mucho menos, pero algunas veces y en su nombre, para más inri, se nos ofrecen espectáculos políticos que avergüenzan El último quizá sea el que ha provocado el presidente de la comunidad de Murcia al darse por enterado, por fin, del estado ecológico en que se halla el llamado Mar Menor.

Puede que haya pasado ya más de una década, quizá dos, desde que me llegué hasta allí, y ya entonces se veía bastante mal la cosa. La urbanización de su entorno no parecía moderada, y el paseo por los parajes agrarios inmediatos ya era, simplemente, alarmante: los regatos que lo surcaban estaban intensamente coloreados, a causa de los productos utilizados en los cultivos forzados, y el aire penetrado de asquerosos olores. Aquello, en fin, era todo menos un espacio natural.

Los efectos de eso sobre la fauna, tanto terrestre como marítima, también hace años que se ponen de manifiesto con sus resultados mortíferos. Tanto, que yo no creo que haya un murciano, a pocos sentidos que tenga, que no conozca e incluso se alarme por el estado del dichoso mar interior. Y menos ninguno al que haya correspondido el desempeño de cualquier responsabilidad en la región, fuese cualquiera que fuese el correspondiente esquema de competencias entre las administraciones. No es responsable, pues, quien ahora se quiera acoger a él para dilucidar responsabilidades. En el mejor de los casos, si lo hace, como ahora hizo el tal presidente regional, aunque sólo sea por llegar tarde, lo hace mal.

Además, el tal señor confunde las lindes competenciales: el estado en que se haya el Mar Menor tiene que ver, más que con ninguna otra cosa, con los vertidos que se hacen en el, muy principalmente los derivados de la agricultura intensiva que se practica a sus márgenes. No se trata, pues, de un problema “costero”, sino más interior. Y para uno y el otro hay competencias diferentes que el señor presidente ya digo que confunde.

Por otra parte, la inmensa mayoría de los ciudadanos, a los que suele interesar más la solución de los problemas que la discusión competencial, puede que unos y los otros les parezcan unos pintamonas. Cada uno con sus competencias, claro. Que no digo yo que sea una cuestión intrascendente, pero si que no es la primera.

Esto, por cierto, también podría recordársele a la señora que se encarga aquí de los asuntos de infraestructuras, dedicada casi en absoluto a buscarle las vueltas a la gestión de otros, sin que esté muy claro cual es la suya, siempre por culpa de las dichosas competencias.