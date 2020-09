LOS datos sobre la propagación de contagios por la covid son alarmantes en todas las comunidades autónomas. Sin embargo, los presidentes autonómicos, salvo el de la Ciudad Autónoma de Melilla, siguen empeñados en no utilizar la única herramienta constitucionalmente posible para luchar contra la pandemia sin vulnerar derechos y libertades.

De esta manera nadie parece escandalizarse porque ya más de 100.000 españoles estén confinados privados de su libertad de circulación sin respetarse las reglas constitucionales.

La declaración de los “estados de alarma” territoriales, pequeños o grandes, se impone como una necesidad de salud pública democrática.

Feijóo, además, se equivocó también en su discurso de investidura, porque una pandemia sí que está expresamente previsto en la LO 4/1981como supuesto de declaración del estado de alarma.

Como ya he escrito antes, y todavía nadie me ha dado una respuesta, ¿se puede sostener que las disposiciones administrativas autonómicas que restringen el número de personas con las que poder reunirse no limitan el derecho fundamental de reunión?

Parece como si muchos pretendieran mirar para otro lado o hacerse los longuis: alarma ¿qué alarma? Con las leyes sanitarias vamos despachados. ¿Para qué tomarse en serio los derechos fundamentales a estas alturas?

Pero que no se confíen tanto: aún quedará en este país algún pintoresco juez que salga en protección de los derechos y libertades.