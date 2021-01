Americanadas

MIÉRCOLES, 20 de enero de 2021. Diez de la mañana. Washington DC. Kamala Harris jura como vicepresidenta y comienzan las ceremonias de la 59 toma de posesión presidencial de los Estados Unidos. Son las cuatro de la tarde en España. Ayuso propone que Madrid debería ser la sede de la toma de posesión de la próxima vicepresidenta norteamericana. Aguado presenta un programa alternativo para esa toma de posesión y, de llevarse a cabo, promete mil millones en ayudas. Echenique propone cambiar el número de la toma de posesión. El 59 le parece obsceno. María Jesús Montero no lo entiende. “Si fuera la 69”, apostilla. Echenique se enroca. Diez arriba, diez abajo. ¡Qué manía con las calificaciones y con perseguir la excelencia!

Once de la mañana. Los invitados van accediendo al Capitolio en fila, con mascarillas y guardando la distancia de seguridad. Delante, Ángela Merkel. Detrás, Manuel Macrón. Entre ellos, Boris Johnson se sale de la fila. Pablo Iglesias protesta. Dice que nadie puede salirse de la fila. ¡Que para eso están las filas! Es más. ¡Que las filas nos igualan! Echenique se indigna. No entiende porque él tiene que hacer la fila. Un ujier le confirma que se debe estrictamente a cuestiones sanitarias. Echenique no lo entiende. “Desde marzo –dice– el virus está absolutamente controlado”. Fernando Simón lo pone en duda. “Como mucho, habrá un par de casos más”. ¡Vaya miércoles! Con la que está cayendo y llueve sobre mojado.

Suenan las doce. Nieva en el Capitolio. Joe Biden se retrasa. El Air Force One tiene problemas para regresar desde Florida. ¿Qué hace en Miami? Pregúntale a Trump. Tienes tres minutos. Pedro Sánchez ofrece el Falcon. Begoña frunce el ceño. Entre Jennifer López y Lady Gaga se siente desplazada. “Peor es lo mío bonita”, le contesta Melania. “Si ya. Pero tú no tienes un máster en fundraising por la Complutense”. Se hace el silencio. “¿Qué es un máster?”, pregunta Melania. Su respuesta nos deja congelados. “¿Efecto de Filomena?”, pregunta García Egea. “No os preocupéis que Pablo ha traído la pala”. Echenique protesta. Con la cantidad de desempleados que hay... ¿No podríamos contratarlos y cotizar por ellos a la Seguridad Social? Se hace de nuevo el silencio.

Seguramente este cuento sólo habrá sucedido en mis sueños. Pero mientras nuestros estados y nuestros políticos antepongan sus americanadas a la necesidad de estar unidos, sea aquí o en la China popular, estamos perdidos, por más que se vacunen para no desperdiciar dosis. ¡Si es que hay que tenerlos cuadrados!