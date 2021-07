¿Ana Pontón mandó parar?

El Xacobeo es un proyecto de país, o dicho de otra forma, una iniciativa considerada de Estado. Antes de que el popular Víctor Vázquez Portomeñe alumbrase como conselleiro en el Gobierno de Manuel Fraga la idea, apenas dos millares de caminantes se dirigían a Santiago cada año a recoger la Compostela tras hacer el Camino que culmina en la Catedral con el abrazo al busto del Apóstol.

La iniciativa de Portomeñe contó en su día con el apoyo unánime de la oposición gallega. Y cultura, turismo y religión fueron de la mano para convertir a Galicia y la capital gallega en un referente no sólo en España sino a nivel europeo y global. Por eso, la campaña de Galiza Nova, la organización juvenil del Bloque, bajo el lema “Racha co Xacobeo” lanzada estos días causó sorpresa no sólo en el PPdeG y la Xunta con su presidente Alberto Núñez Feijóo al frente, sino también en otros ámbitos de la sociedad. Los conservadores pidieron a la líder de la formación frentista, Ana Pontón, la retirada de la campaña.

En un gesto inusual por parte de una organización política, Galiza Nova dio marcha atrás. El Xacobeo recupera su papel de proyecto de país que trasciende ideologías y apuntala la proyección nacional e internacional de Galicia. De aquellos dos millares caminantes anteriores al año 1993 a los centenares de miles que llegan ahora o los millones que lo hacen como turistas, según las cifras oficiales, hay un abismo. El Xacobeo, como motor económico, es un proyecto que merece tanto mimo como Galicia. No lo entendía así Galiza Nova. Pero sí Ana Pontón, que fue sensible al posible daño de la campaña, ¿alguien duda que mandó corregir un desacierto? alberto vidal